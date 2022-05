Dias Toffoli extingue pedido de investigação contra Pacheco

AM

Presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) (foto: Waldemir Barreto/Agência Senado)



O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), extinguiu uma notícia-crime que pedia a investigação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), por suposta prevaricação.

A notícia-crime foi levada ao STF por um advogado de São Paulo. Segundo ele, ao declarar que não “aceitará pedidos de impeachment de ministros do STF”, o parlamentar estaria praticando o crime descrito no artigo 319 do Código Penal, o de prevaricação.





Ao analisar o caso, Toffoli disse que os fatos narrados e suas eventuais provas devem ser apresentados perante a autoridade a quem compete investigar e representar pela abertura de inquérito. Neste caso, a Procuradoria-Geral da República (PGR).





A decisão, dada na última sexta-feira (20), foi publicada nessa terça-feira (26).