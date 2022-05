Ato pró-Bolsonaro próximo a evento de Lula reúne menos de 30 pessoas

Menos de 30 cidadãos acompanhavam o Deputado Léo Motta em manifestação a favor do presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Em oposição ao evento 'Caravana do Lula', que acontece na Cidade Industrial, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta terça-feira (10/5), manifestantes pró-Bolsonaro se reúnem próximo ao local do evento de lan;amento da pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).