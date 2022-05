Flávio critica ausência de Lula nas ruas: 'Ex-presidiário não pode sair'

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) postou um vídeo do presidente sendo recebido na Paraíba, nesta quinta-feira (5/5) (foto: Leopoldo Silva/Agência Senado)

O senador Flávio Bolsonaro (PL) criticou a ausência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas ruas. Lula, que é pré-candidato nas eleições deste ano, vem visitando estados, mas apenas em locais fechados.











"Cada vez fica mais difícil explicar como um ex-presidiário, que não pode sair de casa, por ordem de uma certa emissora, tá (sic) liderando pesquisa e um presidente que é bem recebido em todo o Brasil [Jair Bolsonaro], perde para todos", escreveu Flávio.





Junto com o post, o senador e filho "01" de Bolsonaro, postou um vídeo do presidente sendo recebido na Paraíba, nesta quinta-feira (5/5).





"É 22! É o presidente Bolsonaro povo!", completou.





Eleições





O mais recente levantamento do Instituto Paraná Pesquisas mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança na corrida presidencial, em todos os cenários, numa disputa com Jair Bolsonaro (PL). O petista mantém a dianteira no levantamento, com 40% das intenções de voto, contra 35,2% do atual chefe do Executivo, que concorre à reeleição.





Apesar disso, a diferença entre os candidatos reduziu 2,5 pontos percentuais se comparado à última edição, divulgada em abril - quando Lula tinha os mesmos 40% e Bolsonaro 32,7% do eleitorado.





Ciro Gomes (PDT) vem em terceiro na disputa, com 7,4% das intenções de voto, enquanto João Doria (PSDB) aparece com 3,2%. O mineiro André Janones (Avante) tem 2,4% e Simone Tebet (MDB), 0,7%. Brancos e nulos somaram 7,2% e não souberam ou não responderam, 3,5%.





*Com informações de Roger Dias