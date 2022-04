''Ninguém morde'', diz Kalil, em evento do qual Zema também participou

''Temos uma relação cordial e fomos bem-criados. Não estamos em guerra, estamos em pré-campanha'' - Alexandre Kalil (PSD), pré-candidato do PSD ao governo de Minas (foto: ROGER DIAS/EM/D.A. PRESS)





Uberaba – Prováveis adversários na disputa pelo governo de Minas, em outubro, o governador Romeu Zema (Novo) e o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) se encontraram pela primeira vez no interior de Minas. Ambos estiveram presentes no evento de abertura da safra mineira de açúcar e etanol, promovido pela Companhia Mineira de Açúcar e Álcool (CMAA), em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Kalil chegou primeiro à festa, mas não cumprimentou Zema. Ele disse ser contra inimizade e pregou respeito ao adversário: "Uai, ninguém morde. Temos uma relação cordial e fomos bem-criados. Não estamos em guerra, estamos em pré-campanha. Deus me livre de inimizade e inimigo. Vou lutar na campanha para difundir o que penso de Minas Gerais".





Kalil, no entanto, criticou o fato de o partido Novo tê-lo acionado na Justiça alegando propaganda eleitoral antecipada. O ex-prefeito da capital chamou a decisão de “censura”. "É uma pena esse negócio de Justiça. Ele foi para a Justiça para barrar o aumento do funcionalismo, foi para a Justiça para a diminuição do IPVA e agora foi para a Justiça contra mim. A minha está superada, porque ele já perdeu. É uma pena, não teve nada, tanto é que o desembargador já deu a decisão a nosso favor", afirmou o pré-candidato do PSD. Kalil esteve na mesa sentado ao lado do ex-prefeito de Ipatinga Sebastião Quintão, do ex-deputado Adalclever Lopes, seu articulador político, e do deputado Betinho Pinto Coelho.





A agenda do governador Romeu Zema em uma série de eventos no Triângulo Mineiro começou pela abertura da safra mineira de açúcar e etanol, na Fazenda Santa Vitória, próxima da Usina Vale do Tijuco, na zona rural de Uberaba. Questionado se a presença de Kalil daria início a um embate entre os dois prováveis candidatos, Zema não quis falar muito sobre o pleito. "De jeito nenhum. Que ele seja bem-vindo ao Triângulo Mineiro", afirmou.



Com relação ao lançamento da safra, Zema disse que a bandeira do governo tem sido o agronegócio. "É a atividade que mais tem crescido, que mais tem gerado empregos e tem tido total apoio do nosso governo. Temos mais de 600 mil propriedades rurais, a maioria de micro e pequenos empresários, e temos investido através da infraestrutura e de malha viária adequada. Desenvolvimento não se faz com bala de prata, e sim com ações coordenadas", afirmou.





O governador também explicou a escolha da cidade de Passos, no Sudoeste de Minas, para sede da cervejaria Heineken. Uberaba era uma das mais cotadas, mas nesse caso pesou a facilidade de logística de Passos. "A empresa é que fez a escolha. Teríamos que ver com o presidente da empresa para dar esclarecimento. Demos todo o apoio para a empresa ficar em Minas e Uberaba era uma das cidades preferidas. Um dos motivos da escolha da cidade é que ela está equidistante de grandes consumidores, a cerca de 350 quilômetros de Belo Horizonte e São Paulo."





Depois de participar do evento de abertura da safra, Romeu Zema vai estar a abertura da ExpoZebu, que começa hoje, em Uberaba. O evento também contará com a presença do presidente Jair Bolsonaro.













