Aliança com Lula está indefinida

Deputado federal Reginaldo Lopes vai disputar cadeira no Senado (foto: EDÉSIO FERREIRA/EM/D.A PRESS)

Presidente do PSD-MG, Alexandre Silveira busca novo mandato (foto: GLADYSTON RODRIGUES/EM/D.A PRESS)





Pré-candidato ao governo mineiro, Alexandre Kalil (PSD) conversou nesta semana com o presidenciável do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo apurou o Estado de Minas, o bate-papo ocorreu por telefone, no último domingo, mediado por Gilberto Kassab, presidente nacional do partido de Kalil.





O diálogo entre Lula e Kalil ocorreu em meio aos debates sobre a possibilidade de o PT apoiar o ex-prefeito de Belo Horizonte na disputa contra o governador Romeu Zema (Novo). Um dia depois do telefonema, o PT anunciou que Lula virá a Belo Horizonte em 9 de maio participar do lançamento da pré-candidatura ao Senado Federal do correligionário Reginaldo Lopes, hoje deputado federal.





Em Uberaba, no Triângulo, onde esteve ontem em evento ligado ao agronegócio, Kalil confirmou o contato com Lula, mas se esquivou quando perguntado sobre os assuntos da conversa. "Eu conversei, sim. Converso com todos. É meu jeito", disse ele à reportagem do EM.





Interlocutores ligados a Kalil ouvidos pelo EM dizem que ele e Lula têm conversado. O ex-presidente da República e lideranças do PT mineiro não escondem o desejo de se aliar a Kalil. Os moldes da união, no entanto, passam pela disputa pela vaga ao Senado. Enquanto os petistas não abrem mão de Reginaldo Lopes, o PSD trabalha para reeleger Alexandre Silveira, que, além de parlamentar, é presidente da sigla no estado.





DISPUTA PELO SENADO





No último dia 25, Kalil sinalizou em entrevista que pretende apoiar Alexandre Silveira. Segundo ele, sua chapa está pronta. Além dele e do senador, a composição deve ter Agostinho Patrus (PSD) como vice. O ex-prefeito disse ser "muito difícil" estar no mesmo palanque de Lula sem que haja uma coligação formal com o PT, o que esbarra, justamente, na disputa entre Reginaldo Lopes e Alexandre Silveira.





"Ninguém pode exigir que eu tire um senador da República da disputa pelo cargo dele para colocar a candidatura de um deputado federal, que respeito muito e é meu amigo, que é o Reginaldo. Mas se o Reginaldo caminhar pra lá, caminharemos pra cá. Só acho que, aí, não temos nenhuma obrigação [de aliança]", disse o pré-candidato. A equipe de Kalil tem recebido pesquisas internas que mostram que, com o apoio de Lula, o ex-prefeito de BH cresce no confronto ante Zema. (Com Roger Dias)