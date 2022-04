Comitê da ONU conclui que Moro foi parcial em julgamento de Lula

Lula foi julgado por Sergio Moro no âmbito da operação Lava-Jato (foto: Divulgação) O Comitê de Direitos Humanos da Organização Mundial das Nações Unidas (ONU) concluiu que o ex-juiz Sergio Moro foi parcial em seu julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos processos ocorridos no âmbito da Operação Lava-Jato. O órgão concluiu ainda que Lula teve seus direitos políticos violados ao ser impedido de concorrer nas eleições de 2018.









A informação foi divulgada nesta quarta-feira (27/4) na coluna de Jamil Chade, no portal UOL. A decisão ocorreu após seis anos de análise em Genebra, Suíça, por pedido da defesa do petista. O anúncio oficial será feito amanhã, segundo Chade, e as recomendações feitas pela ONU devem ser publicadas nos próximos dias, podendo incluir medidas para reparar os danos sofridos por Lula.





O ex-presidente foi representado na ONU pelos advogados Valeska Zanin Martins e Cristiano Zanin Martis, e pelo britânico Geoffrey Robertson. A queixa feita junto ao órgão internacional inclui a detenção de Lula pela Polícia Federal em uma sala do aeroporto de Congonhas, em 2016, considerada arbitrária pela defesa; a parcialidade do processo e do julgamento; a difusão de mensagens privadas de Lula e sua família; e a impossibilidade de concorrer em 2018.