Petistas cantam em manifestação pró-Lula na Praça do Papa

Manifestantes petistas se reúnem na Praça do Papa (foto: Edésio Ferreira/EM/DA.PRESS)

No mesmo dia em que apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) saíram em carreata pelas ruas da Região Centro-Sul de Belo Horizonte em apoio à pré-candidatura à reeleição do chefe do Executivo federal, apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontraram para manifestação na Praça do Papa, no Bairro Mangabeiras, na mesma região.