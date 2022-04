'Gays receberam auxílio', diz Flávio Bolsonaro sobre sátira da Gaviões

Que honra desfilar para os Corintianos! Oportunidade para lembrarmos todos os gays que também receberam Auxílio-Brasil de, no mínimo, 400 reais ou finalmente receberam água do Rio São Francisco em suas casas! Temos um Presidente que cuida do povo e não discrimina ninguém! pic.twitter.com/YdWYMPTtHO