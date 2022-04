Spotify incentiva jovens a tirar título de eleitor

Spotify incentiva jovens a tirarem o título de eleitor (foto: Material de divulgação)

A plataforma de áudio Spotify lançou uma campanha,, para incentivar jovens entre 15 e 17 anos a fazer o título de eleitor até 4 de maio, prazo final para regularizar o documento para as eleições em outubro.

No aplicativo, usuários verão banners que direcionam ao site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que disponibiliza o passo-a-passo para o cadastro. Além dos pop-ups, as mensagens serão distribuídas pelo transporte público da cidade de São Paulo.



A Constituição Federal do Brasil estabelece voto obrigatório para cidadãos entre 18 e 70 anos, sendo facultativo para jovens de 16 ou 17 anos, maiores de 70 anos e para analfabetos. Aqueles que completam 16 anos até a data das eleições, em 2 de outubro, são elegíveis para votar.



Segundo dados do TSE, até fevereiro de 2022, apenas 830 mil adolescentes possuíam o título de eleitor. Nas últimas eleições municipais, em 2020, 23% das pessoas de 16 e 17 anos estavam aptas a votar, número que caiu para 13% em 2022. Para votar em outubro, é preciso se alistar no sistema Título Net até 4 de maio.