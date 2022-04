Ministro de Geisel será indicado a Nobel da Paz, diz líder da Embrapa

Celso Moretti, presidente da Embrapa, ao lado de Bolsonaro durante live em que a indicação foi comentada (foto: Reprodução/ Redes Sociais) Durante a live do presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta quinta-feira (14/4), o presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Celso Moretti, disse que indicará Alysson Paolinelli, ministro da Agricultura durante a Ditadura Militar, para o Prêmio Nobel da Paz. Será a segunda vez consecutiva que o nome é apresentado como concorrente à honraria.





Celso Moretti, presidente da Embrapa, ao lado de Bolsonaro durante live em que a indicação foi comentada (foto: Reprodução/ Redes Sociais) O nome de Paolinelli foi levantado por Bolsonaro enquanto o líder da Embrapa listava ações para a produção de trigo no país.





“Parabéns à Embrapa. Parabéns também, não vou deixar de elogiar aqui, ao Alysson Paolinelli, que foi ministro da agricultura no governo Geisel, que mandou gente basicamente para Estados Unidos, Europa e para o Japão. Adquiriram tecnologias lá fora, trouxeram para cá e descobriram o cerrado, foi isso mesmo?”, apontou terminando com uma pergunta para Celso Moretti.





O presidente da Embrapa sinalizou em anuência a Bolsonaro e anunciou a indicação do nome à premiação: “Esse ano nós estamos lançando mais uma vez o nome dele para o prêmio Nobel da Paz. Segurança alimentar, presidente é sinônimo de paz social”.





Alysson Paolinelli foi indicado ao Nobel da Paz no ano passado. Na ocasião, o prêmio foi entregue aos jornalistas Maria Ressa e Dmitry Muratov por seus trabalhos em defesa da liberdade de expressão nas Filipinas e na Rússia, países sob regimes autoritários e níveis discutíveis de democracia.





O engenheiro agrônomo tem 85 anos e foi ministro da Agricultura durante todo o governo do general Ernesto Geisel, quarto presidente da Ditadura Militar no Brasil. Paolinelli é reconhecido pelo movimento de modernização da Embrapa e da ocupação do cerrado brasileiro com atividades de produção agrícola.