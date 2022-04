PL da Prefeitura de Lagoa Santa exclui servidores do vale-transporte

A comissão do PCCV marcou para esta quarta-feira, às 13h, na Escola Municipal Professora Claudomira uma assembleia geral para discutir a aprovação do vale-transporte para todos os servidores municipais (foto: Reprodução/Google Street View)

O Projeto de Lei (PL) 5.581/2022, de autoria do Executivo de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, tem causado a indignação de servidores municipais que não moram na cidade, que consideram terem sido excluídos de receber o vale-transporte. O PL está tramitando na Câmara Municipal de Lagoa Santa e está na pauta de votação da reunião plenária marcada para esta terça-feira (12/4).

De acordo com o PL, o valor do vale-transporte aos servidores públicos só será repassado para deslocamentos da residência ao trabalho e do trabalho à residência somente para quem mora em Lagoa Santa e reside a uma distância mínima de 1,5 quilômetro do local de trabalho.

A estimativa de despesas do auxílio-transporte para 2022, segundo a proposta encaminhada à Câmara Municipal, é de R$ 2,9 milhões, e para 2023, o valor será de R$ 4,4 milhões. Para cumprir os gastos, o projeto de lei vai alterar as Diretrizes Orçamentárias ( LDO) de 2022 e será necessária a abertura de Crédito Adicional Especial.

Segundo dados do sistema de recursos humanos da prefeitura, 2.305 servidores trabalham para o Executivo e 70% deles moram na cidade e estão aptos a receber o benefício.

A área da Educação é a que mais tem servidores ocupando cargos públicos em escolas, Umeis e creches municipais e, ao mesmo tempo, é a que mais tem servidores que moram em outras cidades, como Belo Horizonte, Pedro Leopoldo e Vespasiano.

De acordo com a servidora pública Maria José, o benefício aos trabalhadores nunca foi concedido e o projeto de lei foi criado após os servidores da educação deflagrarem uma greve no município em uma tentativa de desmobilizar a categoria.

“O PL é excludente e só serviu na tentativa de desunir a categoria, que anseia por direitos como a revisão e apresentação da proposta do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV)."

Além disso, a servidora acredita que muitos servidores vão pedir a exoneração do cargo, o que poderá prejudicar muitos alunos que ficarão sem professores. "Estou falando da Educação, mas na Saúde isso também poderá acontecer".

O professor da educação básica em Lagoa Santa, Daniel Silva, conta que assim como ele, diversos servidores públicos trabalham em Lagoa Santa e moram em Belo Horizonte. O professor atua em duas escolas na cidade em dois turnos, e gasta cerca de R$ 800 por mês para se deslocar.

“Não é justo, sou um servidor que atende com o mesmos deveres. Acredito que deva haver isonomia em todas as leis propostas pelo Executivo. Não faz sentido um benefício que atenda apenas parte dos servidores."

Para discutir essa questão, a comissão permanente do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) marcou uma assembleia geral dos trabalhadores da rede municipal de Lagoa Santa para esta quarta-feira (13/4) para discutir a proposta do vale-transporte apresentada pela prefeitura.

Procurada pela reportagem, a prefeitura não respondeu às perguntas até o fechamento da matéria.