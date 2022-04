'Quem acredita em pesquisa, acredita em Papai Noel também', diz Bolsonaro

IS

Presidente Jair Bolsonaro (foto: ALAN SANTOS/PR) O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira (8/4) que “quem acredita em pesquisa, acredita em Papai Noel também”. A declaração foi uma referência às pesquisas eleitorais que mostram o ex-presidente e postulante ao Planalto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na dianteira.









“Quem acredita em pesquisa, acredita em Papai Noel também. Nenhuma pesquisa acertou em 2018 e não vai ser agora que vai acertar”, bradou, durante uma solenidade alusiva à entrega de obras de ampliação do aeroporto de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul.





Os atuais levantamentos mostram ainda que Bolsonaro tem conseguido reduzir, ainda que de maneira lenta, a distância com o petista na intenção de votos. Na pesquisa da Genial/Quaest divulgada nessa quinta-feira (7), contudo, Lula mantém liderança em todos os cenários para o segundo turno.