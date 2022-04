Moro cita Doria, d'Ávila, Tebet e Janones para pedir 'unificação'

Ex-juiz Sergio Moro não será candidato a deputado federal, como foi anunciado pelo União Brasil (foto: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL)

Depois de desistir da pré-candidatura à Presidência, o ex-juiz Sergio Moro pediu, nesta sexta-feira (01/03), a unificação da "terceira via". A declaração foi dada durante coletiva de imprensa para explicar a mudança de partido.





Na tarde de ontem, Moro comunicou, nas redes sociais, que deixava, "por enquanto", a pré-candidatura à Presidência ao mudar de partido e deixar o Podemos e ir para o União Brasil.









"Me filiei ao União do Brasil com a intenção de unificar para tentar combater o radicalismo. Meu movimento precisou de desprendimento e humildade. Não foi um atalho fácil, foi um caminho árduo. Sou privilegiado por estar ao lado de grandes nomes da política", disse o ex-juiz.





Ao falar sobre o assunto, Moro fez um pedido para os candidatos da "terceira via" e citou os nomes do ex-governador de São Paulo, João Doria (PSDB), da senadora Simone Tebet (MDB-MS), do deputado federal André Janones (Avante-MG) e do empresário Felipe d'Ávila (Novo). O ex-ministro não mencionou o nome de Ciro Gomes (PDT), com quem ele dividia o terceiro lugar nas pesquisas eleitorais.





"Fui a primeira liderança a fazer esse gesto (desistir). Não colocarei meus desejos a frente do país. Precisamos de atitudes assim", completou.









"Não desisti nada. Muito menos do meu sonho de mudar o Brasil. Pelo contrário, sigo firme no meu projeto. O Brasil vive um momento decisivo", disse. "Para livrar o país desses extremistas, coloquei meu nome à disposição. Não tenho ambição por cargos. Se não continuaria juiz ou ministro", afirmou.