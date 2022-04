Cleitinho tenta emplacar candidatura ao Senado

Cleitinho Azevedo, deputado estadual, que vai trocar o Cidadania pelo Partido Social Cristão (PSC): "As decisões de voto são minhas. Não escuto a orientação do partido. Quem define votações e apoios é a minha independência" (foto: GUILHERME DARDANHAN/ALMG)







O deputado estadual Cleitinho Azevedo vai trocar o Cidadania pelo Partido Social Cristão (PSC). Parlamentar desde 2019, ele é pré-candidato ao Senado Federal e recebeu, da nova legenda, sinalização positiva sobre a ideia de tentar chegar ao Congresso Nacional. Cleitinho aposta na força das redes sociais para emplacar a candidatura. Famoso por vídeos virais, ele acumula mais de 891 mil seguidores no Facebook; no Instagram, são 288 mil.





Em fevereiro, pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados, encomendada pelo Estado de Minas, mostrou o deputado na liderança da corrida rumo ao Senado. Ele apareceu com 10,3%, tecnicamente empatado com Reginaldo Lopes, líder do PT na Câmara, que angariou 8,3% das intenções de voto. Para se filiar ao PSC, além do status de postulante ao Senado, Cleitinho pediu aos dirigentes do partido a prerrogativa de poder definir, isoladamente, os rumos de seu mandato na Assembleia Legislativa.





"As decisões de voto são minhas. Não escuto a orientação do partido. Quem define votações e apoios é a minha independência", disse, ao Estado de Minas.





Segundo o deputado, a ideia é se debruçar sobre a candidatura ao Senado apenas após a convenção de seu novo partido, depois do meio do ano. "Estou fazendo meu trabalho como deputado. Vou pensar no tema [eleitoral] à época da convenção. Se minha candidatura for aprovada, vou fazer campanha." Cleitinho chegou a ser aventado no Patriota, mas a possibilidade não saiu do papel.





IRMÃO

O reduto eleitoral de Cleitinho é Divinópolis, no Centro-Oeste do estado, onde foi vereador. O irmão dele, Gleidson Azevedo, também do PSC, é o prefeito da cidade. Em 2018, o pré-candidato ao Senado obteve a quarta maior votação entre os 77 eleitos à Assembleia – foi escolhido por 115.492 eleitores. Para o Legislativo estadual, Cleitinho deve apoiar outro irmão, Eduardo, também do PSC, que hoje ocupa cadeira na Câmara Municipal divinopolitana.