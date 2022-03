Prefeito de Pouso Alegre renuncia ao cargo para concorrer à Câmara

Presidente da Câmara, vereador Dionísio Pereira, o novo prefeito empossado, Coronel Dimas Fonseca, e o ex-prefeito Rafael Simões (foto: Câmara Municipal DE Pouso Alegre/Divulgação) Rafael Simões (União Brasil) renunciou, nesse domingo (27/03), ao cargo de prefeito de Pouso Alegre, no Sul de Minas, para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados. O vice, José Dimas da Silva Fonseca (PSDB), foi empossado como prefeito em evento realizado na Câmara Municipal.

Rafael Simões deixa a prefeitura de Pouso Alegre após cinco anos e três meses, um total de 1.912 dias à frente do Executivo Municipal.



Simões estava em seu segundo mandato, após ser reeleito com votação histórica nas eleições de 2020, quando alcançou 80% dos votos válidos, numa disputa com outros quatro candidatos. No primeiro mandato foi eleito com 70% dos votos.

Discurso recheado de emoção

Rafael Simões fez um discurso na tribuna da Câmara Municipal, onde relembrou toda sua trajetória na política e as ações executadas na Prefeitura de Pouso Alegre.



“Um capítulo a mais da minha vida se encerra. Um capítulo que começou em 2013, ele se encerra hoje. Com certeza, o capítulo mais difícil da minha vida“, disse com a voz embargada, no início do discurso de mais de 30 minutos.

O evento na Câmara Municipal da cidade reuniu diversos prefeitos e vereadores de municípios vizinhos. O vice-governador de Minas, Paulo Brant (PSDB), e o deputado federal Bilac Pinto (União Brasil) também estiveram presentes.

Prazo para desincompatibilização

A legislação eleitoral brasileira exige que pessoas que ocupam determinados cargos façam a desincompatibilização dentro de prazos específicos, caso haja interesse em disputar eleições.



No caso de prefeitos, o prazo deve ser de seis meses para deixar o mandato se quiser entrar na corrida eleitoral para outro cargo – data limite seria 2 de abril.

Coronel Dimas toma posse como prefeito de Pouso Alegre

O novo prefeito de Pouso Alegre é o coronel reformado da Polícia Militar José Dimas da Silva Fonseca (PSDB), de 61 anos.



Em seu primeiro discurso como prefeito empossado, Coronel Dimas afirmou que dará continuidade ao plano de governo feito com Rafael Simões. Lembrou que há 33 obras em andamento e garantiu que ‘as ações da administração municipal continuem beneficiando a todos’.





“Os próximos anos serão de muito trabalho e desafios. Reforço nosso compromisso de seguir a missão, com a responsabilidade que o cargo exige. Com o mesmo propósito de tornar nossa querida Pouso Alegre cada vez mais forte e pujante na região”, afirmou.

Antes de entrar na política, durante a carreira militar, Coronel Dimas foi comandantes dos batalhões da PM em Pouso Alegre e Poços de Caldas.



Bacharel em Ciências Militares; bacharel em Direito; pós-graduado em Gestão Estratégica em Segurança Pública; ocupou posto de Assessor Militar na Secretaria Estadual de Defesa Social no governo de Antônio Anastasia (PSDB).

Coronel Dimas atua com Rafael Simões há cerca de 10 anos, desde que estiveram juntos na Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí (FUVS). No primeiro mandato na prefeitura, ele ocupou o cargo de chefe de gabinete e foi candidato a vice para o atual mandato.

O mandato de Coronel Dimas vai até 31 de dezembro de 2024. Ele poderá concorrer à reeleição para um segundo mandato.