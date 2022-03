Bolsonaro desmente partido e lançará pré-candidatura

Tainá Andrade, Raphael Felice e Ingrid Soares

O presidente Jair Bolsonaro (PL) desmentiu o próprio partido sobre o objetivo do evento que será realizado, hoje, às 10h, no Centro de Convenções do Brasil. Há quatro dias, o partido tornou público que mudaria o teor do evento de um pré-lançamento de candidatura de Bolsonaro para incentivar novas filiações ao PL. A decisão teria dois motivos: aproveitar o período da janela partidária e evitar problemas com a lei das eleições, que permite o início das campanhas eleitorais somente a partir de 16 de agosto.

No entanto, ontem, em passeio de moto em Santo Antônio do Descoberto (GO), o próprio presidente afirmou que lançará a pré-candidatura no evento do partido. “Ainda não vou começar a campanha. A campanha é 45 dias antes. Só sou pré-candidato à reeleição”, declarou.

Uma moça que estava próximo ao presidente comentou que a campanha já havia começado, em apoio. “A gente começa a campanha aqui. Não precisa dele pra começar não. O nosso amor, o nosso acreditar já começa aqui. Então a sua campanha já existe desde a época em que você começou a fazer essas ações aqui em Brasília e no Brasil, pode ter certeza disso. O presidente é quem faz, não é quem fala”, brandou.

Essa foi a terceira vez que Bolsonaro teve o pré-lançamento adiado. A primeira foi em 29 de janeiro, em seguida foi marcada para 26 de março, depois para um dia depois e agora segue sem data. A advogada do partido, Caroline Lacerda, informou, na quarta-feira, que a decisão foi para evitar “possíveis questionamentos jurídicos” e preferiram se amparar na lei. Na programação do evento estava prevista a reunião de caravanas de apoio a Bolsonaro, o que poderia ser comparado a um comício.

A lei das eleições diz que os partidos podem realizar convenções, eventos partidários para decidir e anunciar sobre seus candidatos. Do mesmo modo, eles podem divulgar as pré-candidaturas em entrevistas ou nas redes sociais. Mas eventos que peçam votos explícitos ao candidato configuram propaganda eleitoral.

Na declaração em Goiás, Bolsonaro também avisou que o público não precisaria de inscrição para ingressar no evento. “Amanhã está previsto, às 10 da manhã. Deve ter muita gente lá, muita gente está se inscrevendo. Não precisa se inscrever. Se tiver espaço, vai entrar mesmo quem não estiver inscrito. É o lançamento da pré-candidatura”, completou. Esse foi outro desalinhamento com o partido, que organizou a cerimônia com um credenciamento do público, que poderia retirar o ingresso em um site.

Crescimento Após o PL alterar o status do evento, agora intitulado Movimento Filia Brasil, quer se limitar à filiação de novos correligionários. Independentemente do status da cerimônia, com a chegada do presidente da República, o PL já recebeu vários novos quadros bolsonaristas e se tornou a maior bancada da Câmara dos Deputados nesta janela partidária, com 65 integrantes (antes, o partido tinha 42). Caroline Lacerda, do escritório de advocacia de Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, relatou que o evento contará com palestras de temas como a participação de mulheres e de jovens sobre os ideais do partido, além de declarações dos principais nomes de dentro do partido.

“Tudo pensado para estar dentro da lei das eleições. O PL tem a expectativa de que seja um grande evento e que a filiação seja estimulada até mesmo em outros estados”, disse. Entre os nomes do partido que devem fazer uso da palavra e estar em evidência são alguns dos novos quadros bolsonaristas que entram na legenda já com status de caciques, como Eduardo Bolsonaro (SP), Carla Zambelli (SP), Bia Kicis (SP), o líder da bancada evangélica Sóstenes Cavalcante, além do ex-líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, que vai disputar o governo de Goiás.

Também são esperados no partido integrantes da Esplanada dos Ministérios que estão licenciados de suas atribuições no Congresso devido a suas atuações nas pastas executivas. Além de Flávia Arruda, que já está no PL, o partido de Bolsonaro deve abrigar Gilson Machado, Rogério Marinho, Onyx Lorenzoni, Marcos Pontes e possivelmente João Roma e Braga Netto, o mais cotado a vice na chapa de Bolsonaro à reeleição.

No PL, apesar da preocupação em alguns estados – sobretudo naqueles em que Bolsonaro possui forte rejeição –, na esfera nacional, há consenso em apoiar Jair Bolsonaro, sobretudo pelo presidente do partido, Valdemar Costa Neto. Há cerca de duas semanas o chefão do PL disse que a legenda teve “sorte” de receber Bolsonaro, devido ao crescimento do partido. “Eu nunca pensei que íamos chegar aonde nós estamos chegando, independentemente de qualquer coisa, porque o eleitor do Bolsonaro é fiel. E, aconteça o que acontecer, o resultado vai vir. É por isso que nós temos que ser fiéis ao Bolsonaro, fazer tudo o que ele pede, tudo o que ele precisa, para podermos retribuir o que ele fez por nós”, disse.