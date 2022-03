Ministra Flávia Arruda deve ser trocada por chefe de gabinete de Bolsonaro

Céliio Faria Junior e o presidente Bolsonaro (foto: Arquivo/CB)

Até o fim da próxima semana, Flávia Arruda deixa a Secretaria de Governo da Presidência da República e reassume o mandato de deputada federal. A informação é de Ana Maria Campos, do Correio Braziliense.





Segundo a jornalista do blog Eixo Capital , "é o roteiro de todos que precisam se desincompatibilizar para disputar as próximas eleições."





No lugar de Flávia, deve assumir o chefe de gabinete pessoal de Bolsonaro, Célio Faria Júnior, integrante do círculo mais próximo da confiança do presidente.

O nome tem a aprovação do PL, mas está longe de ser alguém com compromisso de manter o poder de Flávia Arruda. Militar da Marinha, Célio Faria Júnior é leal ao presidente.





Flávia Arruda vai disputar mandato de senadora pelo DF. Mas, de acordo com Ana Maria Campos, "a ligação com Bolsonaro permanece umbilical. O presidente concorrerá à reeleição pelo PL, partido que Flávia comanda no Distrito Federal."