Disputa pelo Senado em Minas tem empate técnico entre três candidatos

Cleitinho tem 13%, Reginaldo 10% e Silveira 8%; Todos dentro da margem de erro de 2,5 pontos percentuais (foto: Willian Dias/ALMG e Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados e Jefferson Rudy/Agência Senado ) A pesquisa Quaest/Genial para as eleições 2022 em Minas Gerais, divulgada em primeira mão pelo Estado de Minas nesta sexta-feira (18/3), mostra que a disputa pela vaga única do Senado está empatada tecnicamente, considerando a margem de erro de 2,5 pontos percentuais.





O deputado estadual Cleitinho Azevedo (Cidadania) lidera com 13%, seguido pelo deputado federal Reginaldo Lopes (PT), com 10%, e o senador Alexandre Silveira (PSD), com 8%.

Levantamento mostra que 30% dos eleitores não sabem em quem vão votar e outros 26% estão indecisos (foto: Pesquisa Quaest/Genial)







Em seguida, aparecem a vereadora de Belo Horizonte Duda Salabert (PDT), com 6%, os deputados federais Marcelo Álvaro Antônio (PL) e Marcelo Aro (PP), com 4% e 2%, respectivamente, além de Julvan Lacerda (MDB), com 1%.





Ainda de acordo com este cenário, 30% dos eleitores não sabem em quem vão votar e outros 26% estão indecisos. Já na pesquisa espontânea, quando não são dadas opções ao eleitor, esses números aumentam para 57% e 38%, respectivamente.

Metodologia

A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 16 de março, com 1.480 residentes de Minas Gerais entrevistados face-a-face por meio de questionários estruturados.





A margem de erro estimada é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada junto à Justiça Eleitoral sob o protocolo MG-00132/2022.