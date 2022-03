Vice-prefeita de Divinópolis passa por cirurgia após dores abdominais

Vice-prefeita de Divinópolis, Janete Aparecida também foi hospitalizada no início do mandato (foto: Divulgação/Prefeitura de Divinópolis)

A vice-prefeita de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, Janete Aparecida (PSC), foi submetida a uma cirurgia nesta terça-feira (15/3). Ela foi internada às pressas na noite de ontem após sentir fortes dores abdominais.



Janete foi diagnosticada com hérnia no intestino e lesão nas trompas. A assessoria de comunicação da prefeitura informou que o estado de saúde dela é estável, porém ainda não há previsão de alta. A vice-prefeita permanecerá internada para recuperação pós-operatório.



Essa não é a primeira vez que Janete é internada. No ano passado, ainda no início do governo, ela precisou ser hospitalizada. Na época, não foram divulgadas muitas informações sobre o quadro clínico. Ela também foi afastada, em junho, após ser diagnosticada com COVID-19.



“Estafa”

Em entrevista recente, a vice-prefeita revelou ter sofrido uma crise de estafa nos primeiros meses de mandato. “Fiquei muito doente nos primeiros seis meses de governo, ninguém sabe disso, vai ficar sabendo agora, de estafa mesmo, ocorria até desmaio”, revelou.



Ainda como vereadora, houve ocasiões também de indisposições durante reuniões ordinárias.



“Na Câmara, eu já tinha alguns problemas porque todo mundo sabe que sou bariátrica e o bariátrico tem imunidade baixa. Com excesso de trabalho, eu e Gleidson (prefeito) chegamos a trabalhar 17 horas por dia mesmo, principalmente no início (a situação piora). Fiquei muito alerta na questão da COVID e depois das vacinas e acompanhava de muito perto. Com isso, o médico falou: 'Você não dá conta de permanecer como você está, você precisa se cuidar'”, relatou.



Desde então, Janete, que também acumula a secretaria de Governo, tem buscado refúgio em uma roça para conciliar as atividades e garantir descanso com a família.



*Amanda Quintiliano - Especial para o EM