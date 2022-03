Datena confirma candidatura ao Senado na chapa de Rodrigo Garcia

Apresentador disse que recebeu outros convites, mas recusou (foto: Bandeirantes/Divulgação)

O apresentador José Luiz Datena, da TV Bandeirantes, confirmou que será candidato ao Senado na chapa do vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), que concorrerá ao governo estadual neste ano. Ele deverá disputar as eleições pelo União Brasil - fusão do DEM e do PSL.

Datena disse que tinha sido convidado também pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), pelo ministro Tarcísio Gomes (Infraestrutura) e pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab, mas recusou.





"Recebi vários convites, fiquei lisonjeado com todos eles. Sou um crítico do governo Bolsonaro, e o Tarcísio me convidou para ser senador. Sou crítico do governo Doria, e o Rodrigo me convidou também. Se as pessoas que eu critico me convidaram, é porque estou fazendo algo certo, estou do lado do povo", afirmou à coluna Painel, da Folha de S. Paulo.





O apresentador já tinha confirmado a candidatura ao Senado em janeiro, no Brasil Urgente, programa comandado por ele. Antes disso, o nome dele chegou a ser cotado para uma candidatura à Presidência pelo PSL.





Datena já anunciou outras quatro vezes que seria candidato a algum cargo público, mas desistiu antes das eleições.