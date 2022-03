Congresso Mineiro de Vereadores será nesta terça, no Expominas, em BH

Congresso contará com a participação de cerca de 2 mil pessoas, entre elas legisladores dos 853 municípios de Minas (foto: Karoline Barreto/CMBH/Divulgação)





O congresso também reunirá autoridades políticas, como os presidentes do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, da AMM, Julvan Lacerda, e da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), o deputado Agostinho Patrus (PV), o governador Romeu Zema (Novo), o prefeito Alexandre Kalil (PSD) e a presidente da Câmara Municipal de BH, Nely Aquino (Podemos).









É a primeira vez que o evento ocorre, após o início do isolamento devido à pandemia da COVID-19. Tendo isso em vista, a AMM afirmou que o projeto é importante, já que, por representar as 853 cidades de Minas, é necessário manter a pauta municipalista em debate e compreender os problemas no interior do estado.





“É preciso aproximar as relações institucionais entre os governos municipais, estaduais e federais. Para isso, o Congresso, a partir da troca de experiências e conhecimentos entre diferentes autoridades políticas, auxilia na capacitação de todos os envolvidos”, explicou a Assessoria da AMM.

Palestras e feira legislativa estão incluídas na programação do Congresso

O X Congresso Mineiro de Vereadores, promovido pela Associação Mineira de Municípios (AMM), em parceria com o Sebrae, será realizado nesta terça (8/3), a partir das 8h, no Expominas, em Belo Horizonte. O evento contará com a participação de mais de 2 mil pessoas, incluindo legisladores das 853 cidades do estado.

A programação contará com palestras ministradas por especialistas importantes para a atuação dos vereadores e para as ações conjuntas do Legislativo e do Executivo. Além disso, haverá um espaço para a realização da feira legislativa — com mais de 30 estandes de instituições, empresas e prestadores de serviços.

Agostinho Patrus será o responsável por apresentar a mesa de abertura, às 9hs. Além de Julvan Lacerda, o diretor-presidente do Sebrae Nacional, Carlos Melle, estará presente. Já Rodrigo Pacheco vai conduzir, às 11h, a palestra “O Poder Legislativo mais perto do Cidadão”.

Também será apresentado, às 14h, o painel “O papel das Câmaras Municipais no desenvolvimento econômico dos municípios” e, às 16h, ocorrerá a palestra “Inquietações positivas, sobre gestão, liderança e poder”, proferida por Luiz Felipe Pondé, ensaísta e filósofo brasileiro. O evento será encerrado às 17h.

O congresso seguirá todas as normas de segurança sanitária promovida pelo programa Minas Consciente para a prevenção e combate à COVID-19.

Participação de mulheres nos espaços de poder também estará em debate

Realizado no Dia Internacional da Mulher, o evento também discutirá a participação feminina na política. Para isso, às 15h, será realizada a palestra “A importância da mulher na transformação da sociedade”, ministrada pela historiadora e proprietária do Restaurante Vó Maria, em Areia (PB), Luciana Balbino, considerada umas das 100 mulheres mais poderosas do Agro no Brasil, pela Forbes.

Além da palestra, o painel apresentado, às 14h, contará com a participação de algumas presidentes da Câmaras Municipais de cidades mineiras e da prefeita de Nepomuceno, em Minas Gerais, Iza Menezes, representante do Movimento Mulheres Municipalistas (MMM).

Conforme a AMM, o objetivo é ampliar o debate sobre a inserção de mulheres nos ambientes de poder, oferecendo visibilidade para prefeitas, vice-prefeitas, secretarias municipais, vereadoras e demais mulheres envolvidas na gestão das cidades mineiras.

"É imprescindível discutir a importância do destaque de mulheres na tomada de decisões e na vida política. A parcela feminina em cargos políticos é ainda muito baixa e, por isso, vamos incentivar, cada vez mais, que elas tenham esse espaço e participem ativamente do poder”, disse a Assessoria da AMM.

Mais informações sobre o Congresso e como participar, acesse o site da AMM.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.