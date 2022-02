Bolsonaro avisa que vai vetar projeto que libera jogos de azar no Brasil

Bolsonaro vai vetar jogos de azar no Brasil (foto: Reprodução/Facebook)

19:50 - 24/02/2022 Vamos retirar brasileiros em condições adequadas de segurança, diz França "Fiz o que pude. Conversei com alguns parlamentares mais chegados. Mas o que eu já decidi aqui, todos já sabem: uma vez aprovado (o PL), podemos exercer nosso direito de veto, acho difícil a Câmara derrubar, mas se derrubar, vai para o Senado", afirmou na tradicional live semanal, nesta quinta-feira (24/2).











A Câmara dos Deputados aprovou o texto-base da proposta na quarta-feira (23/2) sob o placar de 246 votos a favor, 202 contra e três abstenções. Ainda serão votados os destaques.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a afirmar que irá exercer o poder de veto assim que o trâmite do PL 442/91, que legaliza jogos de azar como cassinos, bingos e jogo do bicho, for finalizado.