Por engano,Twitter bloqueia conta de Eduardo Bolsonaro

A plataforma admitiu que houve erro, mas que a conta já havia sido restabelecida. "Um Tweet da referida conta foi identificado erroneamente por nossos sistemas como estando em violação a uma de nossas regras. Como acontece nesses casos, o usuário recebeu um e-mail pedindo que ele removesse o Tweet em violação para desbloquear sua conta. O erro foi identificado, o Tweet voltou ao ar e a conta já está liberada para uso", disse a bicgtech em nota.

O filho do presidente usou o Instagram para reclamar sobre o bloqueio do perfil na rede do passarinho. De acordo com o 03, a MP da liberdade na internet, que está em trâmite no Senado Federal, resolveria o problema de publicações não criminosas nas redes. Segundo Eduardo, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) declarou que a matéria não "havia urgência".