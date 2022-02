Vereador exibe arma e pede para apanhar com cinto; veja vídeo

O vereador Sargento Novandir, durante sessão da Câmara Municipal de Goiânia (foto: Reprodução/redes sociais)

Uma cena inusitada aconteceu durante a sessão da Câmara Municipal de Goiânia, nessa terça-feira (1°/2). O vereador Sargento Novandir (sem partido) apareceu vestido de palhaço para falar na tribuna. Depois de tirar a fantasia, o vereador tirou uma arma do bolso e pediu para apanhar nas costas com um cinto.





Novandir culpou o secretário de finanças do município, Geraldo Lourenço, pela suposta enganação: "Secretário, volte para seu distrito, que é Brasília. Não fique mais em Goiânia. Você está dando um prejuízo em Goiânia."





"Eu mereço um coro para tomar vergonha na cara e olhar direito no que eu vou votar. Tem algum voluntário para me dar uma cintada?”, perguntou com o objeto na mão.





Ele então tira uma arma da cintura e coloca sobre a tribuna. Em seguida pede para apanhar “com força”. Um outro vereador aparece e bate com o cinto em Novandir enquanto outras pessoas riem da cena. O microfone da tribuna é cortado enquanto o vereador tenta continuar falando.

"Fui traído, enganado nesse projeto”

O vereador também compartilhou um vídeo da sua participação na sessão da Câmara em suas redes sociais e manteve a posição contra a reforma no Código Tributário.





"Protesto para que ninguém pague IPTU e ITU até que tudo seja resolvido. Em 5 anos e um mês de mandato, nunca errei um voto, nunca votei em nenhum projeto contra o cidadão. Mas infelizmente fui traído, enganado nesse projeto", disse.





Ele afirmou que não ficará "contra a população" e pediu que os demais vereadores o ajudem a revogar o código.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira

O parlamentar disse que se sentia humilhado e "um palhaço" na votação sobre a reforma no Código Tributário, que incluía reajuste no IPTU.