Contra fraudes, prefeitura de Uberaba abre pesquisa sobre ética e corrupção

A Prefeitura de Uberaba busca ampliar conhecimento sobre a situação de seus servidores (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Até o dia 28 de fevereiro, servidores da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Uberaba (PMU) têm a oportunidade de participar de pesquisa sobre ética e corrupção no serviço público. A participação é anônima e o questionário pode ser acessado aqui.

Segundo a controladora-adjunta da Controladoria-Geral do Município, Júnia Camargo, a pesquisa servirá como bússola das ações do controle interno da prefeitura para os próximos anos.

Como lidar com dilemas diários?

A Prefeitura de Uberaba, por meio da Controladoria-Geral do Município, informou que as perguntas do questionário on-line da pesquisa buscam compreender como os servidores percebem e lidam com os dilemas diários no exercício de suas atribuições.

“São necessários apenas 15 minutos para preencher o questionário on-line. O servidor tem a opção de não responder perguntas com as quais não se sente confortável”, declarou a prefeitura.

Confira algumas perguntas da pesquisa:

Qual é sua opinião a respeito do sistema de promoção e ascensão na sua organização?

Nos últimos 3 anos, você já se sentiu prejudicado devido a comportamento pouco ético em alguma dessas atividades?

Por favor imagine o seguinte cenário: Lisa foi abordada por um funcionário de uma empresa privada para acelerar a emissão de uma licença, passando seu pedido na frente de outra solicitação. Este funcionário oferece a ela uma pequena compensação monetária por sua ajuda. Lisa acredita que esse tipo de troca é relativamente comum em sua organização. Lisa decide aprovar a licença na frente de outros pedidos. Em sua opinião, quão justificável é o comportamento de Lisa no cenário descrito? Indique sua resposta em uma escala de 1 a 5, onde 1 indica "Não Justificável" e 5 "Justificável".

A prefeitura de Uberaba garante que a coleta das informações da pesquisa segue os protocolos de segurança, exigidos pela Política de Privacidade de Dados do Município.



O email para o servidor tirar dúvidas sobre a pesquisa é o controladoria.geral@uberaba.mg.gov.br.