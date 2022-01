Estudante fala para Bolsonaro: 'O senhor é uma farsa'

A jovem foi ao Palácio do Planalto falar com o presidente, onde ele geralmente recebe apoiadores. Para chamar a atenção de Bolsonaro, ela citou o verso bíblico de João 8:32, que tem os dizeres: “Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”.





“Presidente, posso falar um verso bíblico para o senhor? É aquele verso que o senhor diz que gosta muito, e eu também – é um dos meus favoritos. ‘Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará’. E a verdade é Jesus, a verdade é justiça, a verdade é honestidade. E sabendo disso, dá para considerar que o senhor é uma farsa, presidente”, disse.





Em resposta, Bolsonado disse: “Você veio aqui para falar isso?”. E então Hadassa falou: “Não, eu vim questionar o senhor”.





“Sim, aquele que crê na Bíblia também questiona. Presidente, mas o senhor não é o fortão? Vai fugir da pergunta, presidente?”, questiona.





Em seguida, Bolsonaro afastou a jovem e começou a falar com outros apoiadores. Antes da gravação ser encerrada, Hadassa Gomes questiona se “rachador deve ir para a prisão”. O vídeo é interrompido.

Em conversa com o Estado de Minas, Hadassa disse que foi impedida por seguranças depois da gravação. “Os seguranças fizeram força com o corpo para me tirarem de lá. Tentaram pegar meu celular várias vezes, mas eu não deixei”, disse. “Eles falaram que eu só saía de lá com os vídeos apagados”, afirmou.





Questionada se sentiu medo com a situação, a estudante confirmou. “Eu fiquei pensando que era algo maior do que eu. Se tem gente para elogiar, tem que ter gente pra discordar. O questionamento e o confronto com ele são muito necessários, então eu não deixei o medo me impedir de falar o que é a verdade”, pontuou.