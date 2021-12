População vai decidir uso dos R$ 2,3 mi economizados pela Câmara de Uberaba

Uberaba, que tem cerca de 340 mil habitantes, é a maior cidade da Região Sul do Triângulo Mineiro (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) A Câmara Municipal de Uberaba (CMU) informou, nessa quarta-feira (29/12), que devolveu aos cofres da prefeitura R$ 2,3 milhões, originário do duodécimo economizado ao longo deste ano. Segundo Legislativo, o destino desse recurso será definido após consulta popular.

Desta forma, entres 4 e 15 de janeiro, apopulação uberabense terá a oportunidade de escolher sobre qual área que o valor deve ser aplicado por meio deste link

No endereço eletrônico, segundo informações da assessoria de imprensa da CMU, o cidadão poderá escolher entre Educação, Saúde, Segurança Pública, Limpeza da Cidade, Transporte Coletivo, Sinalização de Trânsito, Parques e Jardins, Saneamento Básico, Abastecimento de Água, Cultura, Esporte e Lazer e Entradas da Cidade.

De acordo com o vereador Ismar Marão, presidente da Câmara, as contenções do legislativo uberabense que geraram economia de exatos R$ 2.312.438,85 foram em material de consumo; equipamentos permanentes; gêneros alimentícios; controle de custeio dos prédios, como horas extras e manutenção dos horários de funcionamento; folha de pagamentos; encargos e controle efetivo de concessão de diárias de viagem.

“Se não fossem as medidas adotadas no gabinete de cada um dos vereadores e a compreensão de todos com a postura da gestão da Casa, isto não seria possível”, destacou Marão.

Por meio das redes sociais, a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade), se comprometeu a acatar o resultado da consulta e direcionar os recursos do duodécimo da Câmara para projetos da área a ser escolhida pela população.

“A novidade este ano é que você, por meio de votação, pode escolher em qual área a verba será aplicada. Agradeço aos 21 vereadores que se empenharam e tornaram possível essa economia que vai fazer a diferença em alguma área que a população escolher. Não deixe de participar e dar a sua opinião”, destacou a prefeita de Uberaba por meio de postagem em suas redes sociais.