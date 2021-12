Carlos Viana se reúne com Michel Temer após filiação ao MDB

Além de Carlos Viana e Michel Temer, participaram do momento o empresário Marco Audi, o advogado e filho de Carlos Viana, Samuel Viana, o deputado federal Mauro Lopes e seu filho e vice-prefeito de Campo Belo, Adalberto Lopes (foto: Divulgação)

O senador mineiro Carlos Viana se reuniu, nesta terça-feira (22/12), menos de um dia após se filiar ao MDB, com o ex-presidente, Michel Temer, em São Paulo. No encontro, Viana recebeu as boas-vindas ao partido e discutiu com Temer assuntos nacionais e estaduais.