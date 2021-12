Reginaldo Lopes é o novo líder do PT na Câmara

Novo líder do PT na Câmara, deputado Reginaldo Lopes (MG) e o ex-líder, deputado Bohn Gass (RS) (foto: Lula Marques/PT) O deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) foi eleito, nesta segunda-feira (20/12), o novo líder do partido na Câmara para o ano legislativo de 2022. Com isso, ele se torna o parlamentar mais jovem a assumir o cargo de líder do PT, aos 48 anos.









Na cerimônia, o deputado, que estava cotado para concorrer ao Senado, agradeceu o apoio recebido da bancada e declarou que vai assumir o cargo dando sequência à "resistência contra o projeto de destruição do país” liderado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro (PL).



“E com a esperança de construir uma transição de volta para democracia e do cuidado com a nossa gente, que só é possível com Lula presidente”, disse.

Reginaldo vai substituir o deputado Elvino Bohn Gass (PT-RS), que ocupou a liderança este ano. O ex-líder também falou no evento e destacou a importância do papel em ano de eleições.



“Reginaldo tem história de compromisso social e partidário, experiência, grande capacidade de articulação. Estaremos bem liderados”, afirmou Bohn Gass.