Cristiane Brasil deixa o PTB depois de 20 anos de filiação

Cristiane Brasil (foto: Redes Sociais/Reprodução) A filha de Roberto Jefferson e ex-deputada, Cristiane Brasil, anunciou nesta segunda-feira (20/12) que vai se desfiliar do PTB.

No post, feito no Twitter, Cristiane publicou um print de um e-mail enviado ao deputado estadual Marcus Vinícius Neskau (RJ), vice-presidente nacional da legenda, para formalizar seu pedido de saída da sigla.

“Depois de 20 anos de filiação estou fechando o ciclo aqui. Gratidão e paz!”, escreveu.

Depois de 20 anos, me desfiliei do PTB. Gratidão e paz! pic.twitter.com/l1shRF8zQ4 — Cristhiane Brasil (@crisbrasilreal) December 20, 2021

A reviravolta aconteceu após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de afastar Jefferson da presidência do partido.

Agora, o PTB elegeu Graciela Nienov, desafeto de Cristiane. As duas já brigaram diversas vezes em público.

"Não serei liderada por uma panfleteira semi-analfabeta que quer enterrar meu pai vivo, junto com o dirigente-advogado de "defesa" de seus interesses partidários (pq do meu pai é que não é), Luiz Gustavo. O último que sair apaga a luz. Fui!", publicou Cristiane Brasil, no mesmo Twitter, mais cedo.