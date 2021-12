Homem avança carro contra bloqueio da residência de Mourão

Palácio do Jaburu é a residência oficial do vice-presidente da República, Hamilton Mourão (foto: Ichiro Guerra/PR)

Um homem embriagado furou o bloqueio de segurança do Palácio do Jaburu na madrugada deste sábado (18/12). Ele dirigia um carro em velocidade acima do normal e só foi parado após os responsáveis pela segurança da área dispararem contra os pneus. O Palácio do Jaburu é a residência oficial do vice-presidente da República, Hamilton Mourão.