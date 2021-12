Câmara Federal: Novo terá deputado eleito por Minas como líder em 2022

Tiago Mitraud vai encabeçar a bancada do Novo em Brasília no próximo ano (foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Tiago Mitraud, eleito por Minas Gerais, vai liderar a bancada do partido Novo na Câmara em 2022. Atualmente, o posto é ocupado por Paulo Ganime (RJ). A troca foi anunciada neste sábado (18/12).Em primeiro mandato, Mitraud, de 35 anos, é um dos dois representantes do diretório mineiro do Novo em Brasília. O outro é Lucas Gonzalez. Formado em administração, Mitraud é presidente da Frente Parlamentar Mista da Reforma Administrativa. Ele recebeu 71,9 mil votos em 2018.O Novo tem, ao todo, oito deputados dando expediente em Brasília."A ideia principal é dar continuidade ao trabalho, estruturar a base para o trabalho na legislatura seguinte, em 2023, e levar a liderança a um passo à frente", disse ele, ao "O Estado de S. Paulo".Crítico de Jair Bolsonaro (PL), Mitraud declarou em julho apoio oficial a um pedido de impeachment do presidente. Uma ala do Novo defendeu o parlamentar como pré-candidato ao Palácio do Planalto. A articulação, porém, não foi adiante e a legenda definiu o cientista político Felipe d'Ávila como representante.A legenda tem o governador mineiro, Romeu Zema, em seus quadros. Em Brasília, o Palácio Tiradentes nomeou como líder oficial o deputado federal Marcelo Aro , que não é do Novo, mas do PP.Os vice-líderes da bancada do Novo serão Marcel Van Hattem (RS), candidato a presidente da Câmara na eleição vencida por Arthur Lira (PP-AL), e Adriana Ventura (SP). Eles e Mitraud assumem os novos postos em 1° de fevereiro.