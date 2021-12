Mendonça garante 'defesa irrestrita do livre exercício da imprensa'

André Mendonça defende papel da imprensa no Brasil (foto: Agência Brasil/Reprodução ) Em declaração à imprensa, o recém-empossado ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, afirmou seu apoio e defesa ao trabalho dos jornalistas e da imprensa. Em cerimônia solene nesta quinta-feira (16/12) , o ex-advogado-geral da União e pastor evangélico assumiu a 11ª cadeira do da maior instância da justiça brasileira.









Sua fala vai na contramão das frequentes críticas e insultos do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao trabalho dos jornalistas no país. Esta é a primeira vez que Mendonça se posiciona publicamente sobre o tema. “Contem, também, sempre como meu respeito e minha defesa, irrestrita, da liberdade da prerrogativa do livre exercício dos jornalistas e da imprensa”, reiterou.





O ministro compartilhou, ainda, que trabalhará em prol da democracia e em respeito à Constituição Federal. “Espero poder contribuir com a justiça brasileira, com o STF e ser, ao longo desses anos, um servidor e um ministro que ajude a consolidar a democracia e esses valores, garantias e direitos, que já estão estabelecidos e os que vierem a ser estabelecidos no texto da nossa constituição”, disse.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz