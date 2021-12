PASTOR METODISTA

Guaracy Silveira: quem foi o 1° deputado evangélico do Brasil, que era contra religião na escola e Deus na Constituição

Guaracy Silveira, pastor da Igreja Metodista, foi eleito para as Constituintes de 1934 e 1946. Foi ferrenho defensor do Estado laico e, ao mesmo tempo, abriu caminho para um maior envolvimento dos protestantes na vida política e social do país.