Alexandre Silveira sobre cargo de senador: 'Assumirei com responsabilidade'

Alexandre Silveira (PSD) assumiu o cargo no Senado após Anastasia ser escolhido como ministro do TCU (foto: Divulgação/PSD-MG) Nesta terça-feira (14/12), o Senador por Minas Gerais, Antonio Anastasia (PSD-MG), foi escolhido para assumir uma vaga de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Desse modo, Alexandre Silveira (PSD), como suplente, assume o cargo no Senado, se apresentando também como possível candidato nas próximas eleições.

Como senador por Minas Gerais, Alexandre Silveira afirma que pretende atuar, prioritariamente, em quatro grandes frentes: saúde, segurança pública, infraestrutura e municipalismo.

“As pessoas vivem é nas cidades. E as cidades é que precisam de apoio, de mais recursos, tanto do governo federal quando dos estaduais, para trabalhar pela melhoria da qualidade de vida da população”, ressalta Alexandre.

Ex-secretário de estado de Saúde de Minas, Alexandre Silveira afirma que irá defender não somente mais verbas do orçamento da União para a saúde, como também trabalhar para que os recursos sejam empregados de forma mais eficiente.

“Recursos são fundamentais, mas não podemos esquecer da qualidade dos gastos, de como esses recursos estão sendo aplicados para beneficiar especialmente quem mais precisa do nosso sistema de saúde, que são as milhares de pessoas carentes que ainda temos no Brasil.”





Além disso, o novo Senador de Minas Gerais destaca que irá trabalhar para que as obras nas rodovias e ferrovias do estado sejam realizadas. Por fim, diz que pretende reduzir os índices de criminalidade, aumentando a segurança, já que, assim, pode-se captar maiores investimentos para Minas. “Isso vai significar a geração de novos empregos, renda e melhoria da qualidade de vida da população”, conclui.