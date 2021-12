O Plenário do Senado começou a votar para escolher a vaga de novo ministro do TCU. Disputam Antonio Anastasia (PSD-MG), Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) e Kátia Abreu (Progressistas-TO).



A votação é secreta. Cada senador deposita o voto em urna. A contagem será realizada pela mesa do Senado.