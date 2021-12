Câmara de BH vai repassar R$ 79 milhões à prefeitura

Duas CPIs da Câmara de BH este ano tiveram a prefeitura como investigada (foto: Karoline Barreto/Câmara Municipal de Belo Horizonte)

Em um ano marcado por desavenças com a Prefeitura de Belo Horizonte, a Câmara Municipal de BH agendou para a tarde desta quarta-feira (15/12) uma devolução de R$ 79 milhões para o Executivo municipal. O evento vai contar, por exemplo, com a participação da vereadora Nely Aquino (Podemos), presidente do Legislativo.