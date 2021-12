Ministro do Turismo e as festas de fim de ano: 'Vamos assistir de camarote'

(foto: EVARISTO SA) O ministro do Turismo, Gilson Machado, afirmou, nesta segunda-feira (13/12,) que o governo vai "assistir de camarote" a decisão de governadores e prefeitos sobre a realização ou não das festas de fim de ano. Em conversa com jornalistas no Palácio do Planalto, o ministro se posicionou contra as comemorações e disse ainda que " a bola não está com o governo".









"Eu quero assistir de camarote a isso daí, porque os mesmos governos que fecharam igrejas e escolas, eles agora estão com a bola na mão para decidir se vão abrir ou não", completou.





Ele comentou também sobre as festas de Carnaval. "Galo da Madrugada, com 2 milhões de pessoas na rua, como vai exigir passaporte sanitário num bloco daquele tamanho? Então, tem que ter bom senso, acredito no bom senso de todos, dos governadores e prefeitos e nós vamos assistir de camarote", concluiu.