Presidente do Atlético-GO tenta tirar máscara de repórter e cita Bolsonaro

Presidente do Atlético-GO tentou tirar máscara do rosto do repórter da rádio Band News (foto: Redes Sociais/Reprodução) O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, tentou tirar a máscara do repórter Juliano Moreira, da rádio Band News, durante entrevista após a vitória do time goiano sobre o Flamengo, nessa quinta-feira, na última rodada do Campeonato Brasileiro. O dirigente citou o presidente da República, Jair Bolsonaro, no momento em que puxou a máscara no rosto do jornalista.

"Nós somos Bolsonaro, para com esse negócio. Tire a máscara", disse Adson Batista ao ser questionado sobre o trabalho do técnico Marcelo Cabo no Atlético-GO.

%u201CPresidente, o Marcelo Cabo atingiu todos os objetivos?%u201D Resposta: %u201CNós somos Bolsonaro, né, tira a máscara%u201D. Essa é a resposta do senhor @AdsonBatista pra um colega da imprensa. Aliás, ele tirou a máscara do repórter sem por conta própria. Então tá %uD83E%uDD37%uD83C%uDFFD%u200D%u2642%uFE0F (Vídeo: Rádio Sagres) pic.twitter.com/5ezHBxUStv — Fernando Vasconcelos (@fernandovm5) December 10, 2021





Em julho deste ano, Adson Batista precisou ficar 40 dias licenciado da presidência do Atlético devido à COVID-19. O dirigente teve 40% do pulmão comprometido pela doença. "Passei por momentos muito difíceis e chega um momento que você que vai perder a batalha", declarou à rádio Sagres, após a recuperação.





O Atlético-GO terminou o Campeonato Brasileiro na nona colocação, com 53 pontos. O Dragão disputava uma vaga na próxima Copa Libertadores com o América, que levou a melhor e garantiu a classificação com vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo. Os goianos estarão na Copa Sul-Americana em 2022.