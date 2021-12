'Não cometo o mesmo erro duas vezes', diz Doria sobre Bolsonaro

Governador João Doria foi o entrevista do programa 'Conversa com Bial' desta quinta (09/12) (foto: Reprodução/TV Globo) Em entrevista ao programa "Conversa com Bial", da TV Globo, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), declarou que ele e outros eleitores foram enganados por Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2018.

"Compramos um sonho e recebemos um pesadelo. Bolsonaro prometia um governo liberal, um governo com Moro defendendo a justiça, a Lava Jato, que respeitaria a lei, a ordem e a independência dos poderes e logo no início do governo ele abandonou esses princípios", disse Doria.









João Doria é pré-candidato à presidência da República e prevê uma disputa eleitoral conturbada em 2022. "Serão as mais sujas e sórdidas campanhas eleitorais da história do país. Extremistas gostam de intimidar, de emparedar, de mentir, construir narrativas falsas, humilhar jornalistas, mulheres jornalistas. Aqueles que de fato forem candidatos nas eleições têm de ter muita resiliência para resistir, combater, contrapor-se a isso, ou irão sucumbir.", afirmou.