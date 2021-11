Michel Temer: 'Terceira via não vai ser unificada'

Ex-presidente Michel Temer (foto: Palácio do Planalto/Reprodução) O ex-presidente Michel Temer (MDB) afirmou, nesta segunda (29/11), que acredita que a "terceira via" não será unificada na disputa de 2022.

A declaração foi feita durante entrevista a CNN Brasil depois que o ex-presidente foi questionado se ele acha que o MDB acerta ao apostar na candidatura da senadora Simone Tebet.

O partido deve lançar a líder da bancada feminina no Senado para a cadeira no Palácio do Planalto.

“A Simone esteve aqui comigo e me disse: ‘Olha eu possivelmente lanço minha candidatura, mas pensando em uma candidatura única’. Naquela época se falava muito de uma chamada terceira via. Hoje, eu começo a perceber que essa alternativa não vai ser mais unificada, porque já há muitos pré-candidatos", conta.



Ainda de acordo com o ex-presidente, ele não vai sugerir ao MDB que faça "essa ou aquela aliança". "Se tiver candidato, será o meu candidato. Se não tiver candidato, vamos fazer uma aliança em favor do Brasil", afirmou.

O deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, disse que o partido deve lançar oficialmente no próximo dia 8 de dezembro o nome de Tebet como pré-candidata à Presidência da República.