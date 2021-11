Herbert Alcântara Ferreira é eleito presidente da OAB de Montes Claros

O advogado Hebert Alcântara Ferreira venceu eleição da OAB em Montes Claros (foto: Luiz Ribeiro/EM/DA Press)

Os profissionais do direito foram às urnas neste sábado (27/11) para a eleição do novo comando da seção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Minas Gerais. Também houve votação para o comando das 228 subseções da entidade espalhadas pelas diversas regiões do estado.



Numa demonstração de união da categoria, imediatamente após a proclamação do resultado, no salão da sede da entidade no município, Danilo Mendes cumprimentou Hebert Alcântara pela vitória.









“Faremos uma OAB forte perante às instituições, com muito diálogo. Mas, quando for necessário, cobraremos a valorização do advogado, com celeridade processual, com honorários para a advocacia de forma digna e com um olhar par a cidadania e para sociedade”, assegurou.



Categoria demonstra união após disputa movimentada. Advogado Hebert Alcântara (E), vencedor da eleição, recebe os cumprimentos do advogado Danilo Mendes, candidato derrotado, logo após a proclamação do resultado (foto: Luiz Ribeiro/EM/DA Press)



Atual vice-presidente da 11ª subseção da OAB de Montes Claros, Herbert Alcântara disse que sua meta é trabalhar pelo fortalecimento da categoria.“Faremos uma OAB forte perante às instituições, com muito diálogo. Mas, quando for necessário, cobraremos a valorização do advogado, com celeridade processual, com honorários para a advocacia de forma digna e com um olhar par a cidadania e para sociedade”, assegurou.

“A nossa meta é continuar avançando. Com certeza, a OAB ficará cada vez mais forte, inovadora, independente e diversa”, completou Alcântara, que foi apoiado pelo atual presidente da 11ª subseção da entidade, André Crisóstomo.





As duas chapas que concorreram ao comando da subseção da OAB em Montes Claros não se posicionaram formalmente em relação a apoio aos candidatos que disputaram a eleição da seção estadual da cidade. O candidato Luiz Cláudio Chaves saiu vencedor em Montes Claros com 404 votos contra 310 votos conferidos a Sérgio Leonardo na cidade do Norte de Minas.