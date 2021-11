Zema anuncia pagamento de parte das férias-prêmio: 'Gestão de verdade'

Governador de Minas Gerais, Romeu Zema (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)



O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou que o governo conseguiu quitar nesta sexta-feira (29/11) mais uma parte da férias-prêmio de servidores estaduais. "Minas agora tem gestão de verdade", escreveu o governador.

O anúncio foi feito pelas redes sociais do governo. Neste mês, foram beneficiados 1.189 servidores que estavam com ações judiciais e fizeram acordo com a Advocacia-Geral do Estado.

Dos 25 mil servidores que tinham direito ao pagamento de férias-prêmio,mais de 15 mil já receberam o benefício. O restante será escalonado até dezembro de 2022, seguindo a ordem da publicação da aposentadoria.





Zema, em um esforço para equilibrar as contas estaduais e regularizar as dívidas herdadas, retomou os pagamentos em 2019 para parte dos servidores que tiveram a aposentadoria publicada ao longo dos anos de 2013 e 2014.





Os servidores estaduais têm direito a três meses de férias-prêmio a cada cinco anos de trabalho. Para as férias-prêmio adquiridas até 2004, é possível a conversão do benefício em espécie no momento da aposentadoria.