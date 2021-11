Para militares, Carlos é o pior dos filhos de Bolsonaro: 'Um maluco'

(foto: Divulgação)

O jornalista Vicente Nunes publicou um texto no Blog do Vicente , no Correio Braziliense , revelando que integrantes do governo e militares próximos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) dizem que 'o pior dos filhos do chefe do Executivo é o vereador pelo Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos). Ele é visto como 'um maluco, sem controle'.'