Bolsonaro relembra ditadura e diz que, se pudesse, interferiria no Enem

Bolsonaro voltou a criticar a imprensa e a citar a ditadura militar (foto: Antonio Cruz/Agência Brasil) O presidente Jair Bolsonaro afirmou que quer “começar a história do zero” nas escolas ao relembrar a ditadura militar. As declarações foram concedidas no Palácio do Planalto, durante a solenidade do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, nesta quarta-feira (24/11).





”Acusaram a mim e ao ministro (da Educação, Milton Ribeiro) de interferir no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Se eu pudesse interferir, pode ter certeza que a prova estaria marcada para sempre. Teriam questões objetivas de fato. Saiu na imprensa que eu queria questão de ditadura militar. Não vou discutir sobre ditadura militar, mas colocaria, sim, uma questão se pudesse: 'Quem foi o primeiro general a assumir em 1964?' Foi Castelo Branco. 'Em que data?' Eu duvido que a impressa ia acertar. Eu acho que o pessoal da imprensa ia errar, acho não, tenho certeza. O que eu quero com isso não é discutir o período militar, é começar a história do zero”, afirmou.