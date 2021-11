Justiça tranca inquérito contra revista por capa que compara Bolsonaro a Hitler

Juiz destacou que inquérito consiste em "flagrante ilegalidade"; Bolsonaro foi criticado em capa de revista (foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

O juiz Frederico Botelho de Barros Viana, magistrado em auxílio à 10ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, determinou o trancamento de inquérito requerido pelo Ministério da Justiça para investigar suposto crime contra a honra do presidente Jair Bolsonaro envolvendo a edição da revistaque apresentou em sua capa uma imagem do chefe do Executivo com um bigode semelhante ao que era usado pelo ditador nazista Adolph Hitler, onde se lê "genocida", e a manchete "as práticas abomináveis do mercador da morte".O magistrado considerou que não ‘se verifica a existência de qualquer indício, mínimo que seja, apto a justificar a existência de procedimento investigatório’. Na avaliação de Viana, a reportagem questionada pelo Ministério da Justiça analisa debates relacionados à CPI da Covid e "enfatiza uma das alegações feitas pelo senador Renan Calheiros, que compara supostas práticas do governo atual com práticas realizadas durante o regime nazista alemão"."A matéria não traz consigo quaisquer elementos que possam sugerir a eventual necessidade e adequabilidade de aplicação da seara penal. As informações apresentadas e as reflexões realizadas são reflexo da existência da garantia de liberdade de manifestação do pensamento e também da liberdade de imprensa, em nada superando os limites a serem observados em um Estado Democrático de Direito", ponderou o juiz.O juiz destacou que a continuidade do inquérito consiste em "flagrante ilegalidade", considerando que não há ‘justa causa mínima apta a fundamentar sua existência". "Sua instauração, inclusive, mais se aproxima de uma tentativa de combate à livre manifestação do pensamento a partir da utilização do aparato repressivo estatal, uma vez que não há legitimidade em procedimento investigatório que não possua justa causa mínima", ponderou ainda Viana.Além da instauração de inquérito sobre a reportagem da IstoÉ, com base em representação feita por Bolsonaro, a Advocacia-Geral da União chegou a cobrar direito de resposta da publicação e pediu que ela seja relançada com uma capa alternativa.Após a veiculação da reportagem a sede da Editora Três, responsável pela publicação da revista IstoÉ, foi alvo de ataques criminosos. Na ocasião, a empresa disse que "ativistas políticos" colaram cartazes e picharam os muros do local, causando danos ao patrimônio físico e insultando diretores do grupo de mídia.