Malafaia inclui Dubai em caravana religiosa: 'Local onde Jesus passou'

Pastor Silas Malafaia (foto: Lula Marques/Agência PT )



Presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, o pastor Silas Malafaia compartilhou, pelas redes sociais, um pacote para uma viagem chamada de “Caravana 2022”. O programa tem destinos como Israel e Dubai, locais no qual o pastor chamou de “lugares biblicos”.

“Você sonha em conhecer os lugares que a Bíblia cita e os locais por onde Jesus passou? Então, em 2022, participe comigo da caravana para Israel e Dubai, de 10 a 20 de maio”, escreveu o pastor no Twitter.

Você sonha em conhecer os lugares que a Bíblia cita e os locais por onde Jesus passou? Então, em 2022, participe comigo da caravana para Israel e Dubai, de 10 a 20 de maio. Confira pagamento facilitado e informações pelo telefone ou WhatsApp: (11) 3053-1900. #caravanaisrael pic.twitter.com/kkjuj43v24 %u2014 Silas Malafaia (@PastorMalafaia) November 18, 2021

O post viralizou nas redes sociais e acabou se tornando alvo de piadas. Isso porque Israel é um destino comum de turismo religioso, mas, Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, é uma cidade projetada para ser um destino de luxo, sem qualquer conexão com a história de Jesus.



Fundada no século 19 como uma vila de pescadores, Dubai cresceu a partir da descoberta do petróleo na região, nos anos 1960.

Silas é um dos conselheiros espirituais de Jair Bolsonaro (sem partido). O pastor foi apontado pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID como membro do “gabinete pararelo”.