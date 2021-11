Vieira sobre problemas do Brasil: 'Mistura de desvios e boçalidade'

Senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado) O senador e pré-candidato à Presidência, Alessandro Vieira (Cidadania), afirmou, nesta quinta-feira (18/11), que o país segue acumulando problemas como a fome, desemprego, inflação e corrupção.

No desabafo, postado nas redes sociais, o político criticou o governo de Jair Bolsonaro (sem partido).





“As soluções reais só serão construídas com diálogo, tolerância e ciência, ou seja, com política de verdade, não essa mistura de desvios, preguiça e boçalidade que testemunhamos”, disse.





Conhecido depois de participar da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, o senador é pré-candidato pelo Cidadania.





Ao Estado de Minas, Alessandro revelou querer preencher uma lacuna entre a polarização vivida pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e pelo ex-presidente Lula (PT).





“Sou pré-candidato à Presidência com a expectativa de preencher uma lacuna. Eu defendo bandeiras que não vejo serem defendidas por outros candidatos. Por exemplo: o combate à corrupção, redução da desigualdade, e responsabilidade fiscal alinhada com uma responsabilidade social. Minha presença garante que se fale sobre esses assuntos. Se, no final, eu vou estar na chapa ou não, não é importante. O importante é que as ideias estejam lá”, afirmou.