Operação mira esquema de 'rachadinha' em Palma

Policiais militares e civis participam da operação que começou na manhã de hoje (foto: MPMG/Divulgação) O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), regional Zona da Mata, do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) desencadeou uma operação na manhã desta quinta-feira (18/11) contra um esquema de 'rachadinha' no município de Palma. Segundo o órgão, a suspeita é de corrupção e desvios de recursos públicos que deveriam ser utilizados no combate à pandemia da COVID-19.





A Justiça também deferiu dois pedidos de afastamento de cargo e proibição de qualquer tipo de contato em face de dois secretários municipais.









“As investigações se iniciaram na Promotoria de Justiça de Palma, por meio de denúncias informando que diversos servidores públicos municipais estariam recebendo, indevidamente, valores superiores à remuneração habitual e repassando esses recursos para alguns agentes políticos municipais, prática conhecida como ‘rachadinha’”, informa o MPMG.





“As verbas estariam sendo creditadas para os servidores, juntamente com a remuneração, sob a rubrica de ‘gratificação COVID’. As investigações demonstraram que, além dessa gratificação, outras remunerações, sem fundamento legal, estavam sendo utilizadas para depósitos nas contas dos servidores municipais para posterior devolução”, detalha o órgão.



O Estado de Minas entrou em contato com a prefeitura de Palma por e-mail e aguarda resposta.