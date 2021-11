Valdemar Costa Neto recebe carta branca para acertar filiação com Bolsonaro

A filiação do presidente jair Bolsonaro ao PL agora só depende dele e de Valdemar Costa Neto, líder do partido

Os senadores Jorginho Mello (PL-SC) e Wellington Fagundes (PL-MT) anunciaram que o chefão do PL, Valdemar Costa Neto, tem carta branca para acertar os detalhes para a filiação do presidente Jair Bolsonaro.

Após discordâncias ocorridas na última semana , que adiou a oficialização da entrada do chefe do Executivo no partido, em evento marcado para o próximo dia 22, os senadores afirmaram à imprensa que a sigla está pacificada e que não haverá apoios pontuais a candidatos de esquerda. Os liberais se reuniram hoje para tratar do assunto